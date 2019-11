Il Game Pass sta cambiando il business di Xbox, parla Matt Booty di Microsoft

Matt Booty, responsabile di Xbox Game Studios, è stato intervistato da GamesIndustry.biz in occasione dell'X019 Fan Fest di Londra e in questa occasione si è soffermato a parlare di Xbox Game Pass e di come la piattaforma stia cambiando la percezione del brand Xbox e cambiando di fatto il business di Microsoft legato ai videogiochi.

"La lineup Xbox Game Pass è davvero incredibile e continuerà ad arricchirsi", afferma Booty riferendosi ai titoli in arrivo (alcuni dei quali annunciati all'X019) come Ori and the Will of the Wisps Age of Empires, Flight Simulator, Bleeding Edge, Battletoads, Everwild, Tell Me Why, Gears Tactics e Grounded.

"Non abbiamo mai avuto una lineup così ricca, la forza di Xbox Game Pass risiede proprio nel suo modello di abbonamento e distribuzione, ad un prezzo contenuto è possibile accedere a centinaia di giochi, questo è un punto di forza non solo per i consumatori ma anche per gli sviluppatori."

Matty Booty continua citando il caso di Dontnod, lo studio francese si è approcciato a Microsoft per proporre Tell Me Why e la casa di Redmond ha subito sposato il progetto. Con Xbox Game Pass "non è necessario che il tuo gioco sia pieno di contenuti per giustificare un prezzo di lancio di 60 dollari e la dimostrazione più evidente di quanto dico è Grounded, sviluppato da un team di sole 13 persone."

Sviluppatori più piccoli e grandi publisher possono proporre esperienze alternative alle classiche produzioni AAA, titoli che difficilmente troverebbero spazio sul mercato ma che possono ora godere di una vetrina importante come quella di Xbox Game Pass.