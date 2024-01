Game Pass, cambio di rotta dall'App Store: introdotte nuove opzioni per il cloud gaming

Il mondo del servizio di gaming on demand targato Microsoft è in continua espansione, come visto anche alla luce del recente report sui 33.3 milioni di abbonati a Xbox Game Pass, di cui il 55% iscritti a Ultimate. Però, il servizio videoludico potrebbe prendere parte ad un cambiamento: nelle ultime ore, è arrivato un cambio di rotta da Apple.

Nello specifico, come emerso dal sito ufficiale della stessa azienda, Apple ha introdotto nuove opzioni per lo streaming videoludico, così come per le applicazioni che garantiscono l'accesso a "mini app e giochi". In poche parole, le opzioni introdotte quest'oggi portano ad un importante cambiamento dell'esperienza utente per quel che concerne la nuova frontiera del gaming. "Gli sviluppatori possono ora presentare una singola app con la capacità di trasmettere in streaming tutti i giochi offerti nel loro catalogo", specifica la stessa azienda all'interno di un comunicato. Dunque, Apple consente le app di cloud Gaming come quella di Xbox Game Pass su iOS.

Inoltre, come specificato dall'azienda di Cupertino, "le app potranno anche offrire maggiori opportunità di scoperta per i giochi in streaming, le mini-app, i mini-giochi, i chatbot e i plug-in che si trovano all'interno delle loro app". Quello che è stato introdotto quest'oggi rappresenta un importante cambio di rotta, che favorirà servizi terze parti come quello di Xbox Game Pass e, più in generale, lo streaming videoludico sull'App Store. Come dichiarato da Apple, nei prossimi mesi (a marzo, nello specifico) vi saranno nuovi report analitici per gli sviluppatori di tutto il mondo, perciò non ci resta che attendere ancora un po' per saperne di più. Intanto, l'inizio del 2024 ha dato il via ad un periodo alquanto florido per il servizio targato Microsoft: le esclusive Xbox in arrivo quest'anno su Game Pass sono davvero numerose.