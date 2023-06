Game Pass: contratti esclusivi per bloccare l'arrivo dei giochi su servizi PlayStation

I documenti mal censurati di Sony si stanno rivelando una ricchissima fonte di informazioni che sarebbero dovute rimanere segrete. Oltre a tanti dettagli relativi a PlayStation, è appena emerso anche un retroscena su Microsoft.

Secondo quanto affermato da Sony nei suddetti documenti, Microsoft ha stipulato dei contratti di esclusività per pubblicare determinati giochi al day one su Xbox Game Pass e contemporaneamente impedire il loro lancio sui servizi in sottoscrizione della concorrenza, PlayStation Plus incluso. Nel documento non vengono fatti esempi di giochi (o quantomeno CharlieIntel, che ha visualizzato i documenti in questione condividendo la notizia, non li riporta), ma è evidente che con queste affermazioni Sony intende provare che Microsoft è capace di entrare a gamba tesa pur di garantirsi l'esclusività di determinati prodotti.

La compagnia giapponese non vede di buon occhio Xbox Game Pass. Giusto ieri, il presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha parlato di Game Pass come di un servizio "distruttivo per il valore dei giochi". Anche all'atto pratico PlayStation ha preso le distanze dalla filosofia di Microsoft, rifiutandosi di offrire le proprie esclusive al day one agli abbonati a PS Plus.

Sony, intanto, ha chiesto (ed ottenuto) la rimozione dei file mal censurati dal tribunale, anche se il loro contenuto è ormai stato reso pubblico nel web. Tra le informazioni emerse, figurano anche i costi di produzione di giochi come The Last of Us Part 2 e Horizon Forbidden West e gli incassi registrati annualmente da PlayStation grazie a Call of Duty.