Game Pass, è ora di divertirsi con i Free Play Days: c'è anche Cyberpunk 2077, ma non solo

Siamo giunti a un nuovo weekend, e con esso è arrivato il momento di scoprire quali saranno i giochi gratis con i Free Play Days per Game Pass, reduci dalle interessanti avventure della precedente occasione. I Free Play Days di questa settimana porteranno i giocatori dalla scoperta della distopica Night City a quella della Baghdad dell'861 d.C.

Come accennato nel corso degli ultimi giorni, infatti, è stata resa disponibile una demo gratis di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox, la quale farà parte del piatto forte dei titoli giocabili per un periodo di tempo limitato (previa sottoscrizione di un abbonamento a Xbox Game Pass Core o Game Pass Ultimate). Quali sono, invece, gli altri tre titoli dei Free Play Days? Ecco i restanti nomi dell'elenco:

Assassin's Creed Mirage (prova per un totale di due ore);

Naruto to Boruto Shinobi Striker;

Black Desert.

Gli altisonanti nomi presenti sopra fanno parte dell'offerta contenutistica messa a punto con i servizi in abbonamento di Microsoft. Attenzione, però: i nuovi Free Play Days con Game Pass saranno disponibili fino al 31 marzo. Come specificato dalle parti del sito Xbox Wire, infatti, il tempo ultimo per poter provare con mano i suddetti giochi è previsto entro e non oltre l'1 aprile alle ore 07:59. Porterete avanti una delle quattro avventure videoludiche sopracitate, usufruendo della promozione dei Free Play Days?

