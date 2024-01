Game Pass, quali esclusive Xbox arrivano nel 2024? Il calendario aggiornato

Il 2024 di Xbox Game Pass è cominciato alla grande con ben due infornate che questo mese hanno portato (o porteranno) con sé titoli come Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 2, Palworld e Persona 3 Reload. L'anno però ha in serbo anche molte altre sorprese, alcune delle quali nella forma di esclusive targate Microsoft.

L'Xbox Developer Direct di gennaio 2024 ha aggiunto qualche tassello al calendario di pubblicazione dei titoli marchiati Xbox Game Studios, che in quanto tali si configurano come delle vere e proprie esclusive console (a meno che non siano indirizzati al solo PC, come Ara), ai quali vanno ad aggiungersi anche una serie di esclusive console temporali frutto di accordi con publisher e sviluppatori terze parti.

Purtroppo mancano ancora diverse date, ma quantomeno abbiamo delle finestre di lancio che ci aiutano a delineare l'annata appena cominciata. Ecco i first party e le esclusive console temporali che potrete trovare in Game Pass fin dal day one nel corso del 2024:

Senua's Saga: Hellblade II (PC e Xbox Series X|S) - 21 maggio 2024

(PC e Xbox Series X|S) - 21 maggio 2024 S.T.A.L.K.E.R. II: Shadow of Chornobyl (PC e Xbox Series X|S) - 5 settembre 2024*

Ara: History Untold (PC) - Autunno 2024

(PC) - Autunno 2024 Avowed (PC e Xbox Series X|S) - Autunno 2024

(PC e Xbox Series X|S) - Autunno 2024 ARK 2 - Fine 2024 (PC e Xbox Series X|S)* - Fine 2024

Indiana Jones e il Grande Circolo (PC e Xbox Series X|S) - 2024

(PC e Xbox Series X|S) - 2024 Microsoft Flight Simulator 2024 (PC e Xbox Series X|S) - 2024

(PC e Xbox Series X|S) - 2024 Replaced (PC e Xbox Series X|S) - 2024*

*I giochi contrassegnati dall'asterisco saranno delle esclusive console Xbox Series X|S temporali. In grassetto i giochi pubblicati direttamente da Xbox Game Studios.