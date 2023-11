Game Pass ed eShop hanno un grande vantaggio rispetto a Steam, per l'editore di Spirittea

Dopo aver fatto discutere con le sue affermazioni sui pagamenti agli youtuber per promuovere Spirittea, Mike Rose di No More Robots ha illustrato i benefici offerti agli sviluppatori di videogiochi indipendenti dall'ingresso dei propri titoli nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

L'esponente di No More Robots prende spunto proprio dall'approdo di Spirittea come primo titolo Game Pass di novembre per confermare il grande successo commerciale di questa avventura sim-life rurale con grafica in pixel art.

Mike Rose riferisce infatti che i costi di sviluppo e promozione di Spirittea sono stati ripagati interamente con le vendite generate nella sola giornata di lancio. Il boss di No More Robots si dice inoltre sorpreso e 'affascinato' dalla distribuzione delle vendite di Spirittea: solo il 20% delle entrate proviene dall'utenza Steam, mentre il restante 80% dei guadagni registrati nella finestra di lancio deriva dalle vendite del gioco su Nintendo Switch e console Xbox.

Rose ritiene che questa differenza sia lo specchio dei cambiamenti che stanno avvenendo in questi anni nell'industria videoludica: "Rispetto agli altri store console, Steam si è evoluto parecchio nel corso degli ultimi due anni. Molti publisher e sviluppatori di giochi tripla A hanno iniziato a pubblicare i propri titoli su Steam, non essendo riusciti a realizzare client o negozi PC alternativi a quello di Valve. In cambio, Steam ha offerto molto più spazio ai produttori di giochi tripla A e questo ha influito sulla visibilità dei progetti più piccoli. Su console invece la situazione è rimasta sostanzialmente invariata, anzi, in effetti l'eShop di Nintendo si fa sempre più attraente per gli sviluppatori indipendenti perché Switch non è in grado di eseguire i nuovi giochi AAA".

Per quanto concerne l'importanza del Game Pass nello sviluppo e nel successo di Spirittea, Rose spiega che "il Game Pass, come al solito, è un fattore enorme per il successo. In realtà avremmo dovuto lanciare Spirittea nel 2022, ma dopo aver ottenuto un accordo con Microsoft per portare il gioco nel catalogo del Game Pass abbiamo deciso di espanderlo, da qui il rinvio al 2023 e la presenza di oltre 100 ore di contenuti".