Game Pass a un euro: l'offerta vale anche ad agosto, su Xbox e PC

Anche ad agosto continua l'offerta Microsoft che vi permette di entrare nel mondo di Xbox Game Pass e PC Game Pass al prezzo di un euro per il primo mese, promozione particolarmente vantaggiosa per chiunque desideri esplorare il catalogo del servizio Microsoft.

Per abbonarsi a Xbox Game Pass a 1 euro per un mese vi basterà andare sul sito di Xbox o su Xbox Store e cliccare sul pulsante "Abbonati a 1 euro" effettuando il login con il proprio account Microsoft oppure direttamente dalla dashboard di una qualsiasi console Xbox.

Al termine dei trenta giorni, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 12.99 euro al mese per Xbox Game Pass Ultimate e 9.99 euro al mese per PC Game Pass, come sottolineato nelle condizioni d'utilizzo dell'offerta: "dopo il periodo promozionale, l'importo dell'abbonamento continuerà a essere addebitato al prezzo standard e alle condizioni specificate, a meno che non venga annullato nell’account Microsoft. Riceverai una notifica prima di qualsiasi variazione di prezzo."

Se avete bisogno di aiuto per annullare l'iscrizione, ecco come disattivare Xbox Game Pass, vi basterà seguire i passaggi della nostra guida per interrompere il rinnovo automatico, in questo modo al termine del periodo di prova l'abbonamento non continuerà e voi non pagherete nulla oltre all'euro richiesto per il primo mese.