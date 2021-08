Game Pass: quali sono i giochi più belli per Xbox Series X, PC e Cloud?

Il catalogo di Xbox Game Pass è sterminato e ospita centinaia di giochi per Xbox, PC e Cloud. Come fare per orientarsi al meglio con una selezione di titoli così vasta? Noi proviamo ad aiutarvi segnalandovi cinque giochi che dovreste assolutamente provare.

DOOM Eternal

Halo The Master Chief Collection

Sea of Thieves

The Outer Worlds

Ori and the Will of the Wisps

Arrivato in seguito all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft : uno shooter cattivissimo, violento, brutale e adrenalinico, come la saga di id Software ci ha abituato da quasi 30 anni. Uno dei migliori videogiochi del 2020 è disponibile gratis su Game Pass... davvero imperdibile.Una raccolta ricchissima che include, sei giochi per vivere la storia completa di Master Chief in ordine cronologico, in attesa di Halo Infinite. E ricordatevi che anche Halo 5 Guardians è disponibile su Game Pass, l'intera saga di 343 può dunque essere recuperata a costo zero.All'arrembaggio! Accolto tiepidamente al lancio,. Il setting piratesco è certamente vincente e il supporto post lancio ha contribuito a dare al progetto una forte identità, con nuovi contenuti e aggiornamenti pubblicati a cadenza regolare. L'ultima novità? L'espansione A Pirate's Life con Jack Sparrow , frutto di una collaborazione tra Rare e Disney a tema Pirati dei Caraibi.Obsidian ha dato vita ad, avventura Sci-Fi che ha conquistato oltre quattro milioni di giocatori, riscuotendo un notevole successo. Se amate il genere certamente non vi annoierete considerando che oltre al gioco su Game Pass sono disponibili anche i due DLC Pericolo su Gorgone e Assassinio su Eridano. Un buon antipasto in attesa del già annunciato The Outer Worlds 2...Un gioco magico e poetico,, con questo titolo Moon Studios ha superato le aspettative dando vita ad una fiaba delicata tutta da vivere. Non un gioco per tutti, al contrario di quanto si potrebbe pensare, con una filosofia da Metroidvania che potrebbe scontentare qualcuno, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze, il consiglio è quello di concedere una possibilità a Ori and the Will of the Wisps, non ve ne pentirete.