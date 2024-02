Game Pass, ecco i nuovi giochi gratis dei Free Play Games: divertimento all'orizzonte!

Mentre si respira aria di novità con il nuovo gioco di febbraio in arrivo su Xbox Game Pass e alcune delle novità annunciate nell'arco dell'episodio podcast ufficiale di Xbox, è stata rivelata ufficialmente la lista degli Xbox Free Play Days con Xbox Game Pass Core e Game Pass Ultimate. Siete pronti ad una nuova ondata di divertimento?

Se sì, allora preparatevi: quello prossimo al suo arrivo sarà un weekend passato all'insegna del gaming in grande stile, grazie alla line-up inedita di giochi gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass. A poche ore di distanza dall'ufficializzazione dell'ingresso di Diablo 4 tra i primi giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass, ecco che è stata diffusa la lista completa dei giochi dei Free Play Days di questa settimana. Quali sono?

Dead Island 2;

CodeVein;

Warstride Challenge;

Nickelodeon All Stars Brawl 2.

Come di consueto, l'elenco contiene ben quattro nomi di giochi disponibili senza costi aggiuntivi per un periodo di tempo limitato. Ciò nonostante, alcuni di essi saranno in grado di tenervi parecchia compagnia nei prossimi giorni, come nel caso del più che divertente Dead Island 2. I Free Play Days cominciano da oggi 15 febbraio e termineranno il 19 febbraio alle ore 08:59. Siete interessati all'offerta contenutistica messa a punto per questa settimana?