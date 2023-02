Game Pass: quali sono i giochi di marzo 2023 annunciati per PC, Xbox e Cloud?

A febbraio arrivano tanti nuovi giochi su Xbox Game Pass tra cui Madden NFL 23, Atomic Heart e Shadow Warrior 3 ma è già tempo di pensare ai giochi Xbox Game Pass di marzo 2023: ecco l'elenco delle prossime novità che faranno il loro debutto nel catalogo del servizio in abbonamento Microsoft.

Al momento sono solamente due i giochi confermati per il mese di marzo, ovvero Wo Long Fallen Dynasty e MLB The Show 23, la lista però è destinata ad ampliarsi notevolmente, tra fine febbraio e inizio marzo, Microsoft svelerà ufficialmente tutti i nuovi giochi in uscita su Game Pass.

Giochi Xbox Game Pass Marzo 2023

Wo Long Fallen Dynasty 3 dal marzo (Console, PC, Cloud)

MLB The Show 23 dal 28 marzo (Console, Cloud)

Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile su console Xbox, PC e Cloud mentre MLB The Show 23 non sarà disponibile su PC Game Pass e il suo utilizzo sarà limitato alle console e al Cloud.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare i giochi che usciranno da Xbox Game Pass il 15 febbraio: Besiege (Cloud, Console, PC), CrossfireX (Cloud, Console), Infernax (Cloud, Console, PC), Recompile (Cloud, Console, PC), Skul The Hero Slayer (Cloud, Console, PC) e The Last Kids on Earth (Cloud, Console, PC).