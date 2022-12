Game Pass: un altro gioco si unisce alla lista dei titoli in arrivo al day one nel 2023

Quello che sta per concludersi è stato un 2022 da urlo per Xbox Game Pass ed i suoi giochi 'gratis'. Il successo del servizio di gaming on demand concepito da Microsoft è stato davvero pregevole, anche se per l'anno in arrivo stanno per arrivare delle interessanti sorprese sin dal day one sul catalogo di Game Pass.

Dopo l'avvistamento delle prime produzioni in uscita nel 2023 su Xbox Game Pass, è giunto il momento di un'alta buona notizia per gli abbonati al servizio: un altro videogioco si unisce alla suddetta lista, andando così ad arricchire un 2023 pregno di grandi contenuti. Questa volta, però, l'esperienza digitale in oggetto promette di regalare agli utenti un viaggio alquanto particolare nel suo genere, la cui ambientazione retro-futuristica nell'America degli anni '80 saprà conquistare diversi giocatori.

Stiamo parlando del già annunciato ai The Game Awards 2022 REPLACED. Dopo la presentazione del gameplay trailer durante l'evento presieduto da Geoff Keighley, per l'action platform 2.5D di SAd Cat Studios e Coatsink arriverà il momento di essere potenzialmente raggiunto da milioni di utenti grazie alla sua presenza al day one su Game Pass. Ma cos'è REPLACED?

Questo è un titolo la cui ambientazione fantascientifica e dalle tinte rétro getterà gli utenti in un'esperienza collocata temporalmente e fisicamente in una re-immaginata America degli anni'80. L'elemento chiave dell'esperienza sarà una narrazione complessa e dagli stilemi della distopia, richiamando i giocatori a vestire i panni di un'intelligenza artificiale chiamata R.E.A.C.H. Tra pixel art e sezioni videoludiche dalla componente action e a piattaforme, questo nuovo mondo dall'aspetto cyberpunk aspetta solo di essere scoperto da tutti.

Per il momento non si conosce l'esatta data d'uscita di REPLACED, seppure si sappia che sarà disponibile a tutti nel corso del 2023. Il titolo, inoltre, uscirà in esclusiva temporale sulle console Xbox e su PC.