Game Pass: da Immortals Fenyx Rising a Immortality è un attimo con i nuovi giochi gratis

In attesa di scoprire quando avverrà il lancio del Piano Famiglia di Xbox Game Pass, il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft non smette di crescere: da oggi, 30 settembre, è possibile giocare 'gratis' a quattro nuovi titoli appartenenti ai generi più disparati.

I patiti di avventure free roaming saranno certamente felici di assistere all'approdo su Game Pass di Immortals Fenyx Rising, la sorprendente esperienza "zeldesca" di Ubisoft ambientata in una dimensione fantasy ispirata ai miti e alle leggende dell'Antica Grecia.

E che dire allora di Immortality? La nuova avventura interattiva di Sam Barlow, già autore di Her Story e Telling Lies, assume i contorni di un thriller interattivo che ripercorre la storia di Marissa Marcel, un astro nascente del cinema scomparso misteriosamente dopo aver girato tre film che, però, non hanno mai visto la luce sul grande schermo. Ai giocatori spetta il compito di venire a capo dell'enigma riavvolgendo idealmente il nastro dei ricordi attraverso delle sequenze di stampo cinematografico piene di colpi di scena. Se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Immortality.

Ad arricchire ulteriormente l'offerta ludica del Game Pass ci pensano quest'oggi Tinykin, una colorata avventura a mondo aperto, e lo strategico Commandos 3 HD Remaster. Nelle scorse ore, Microsoft ha anche annunciato l'arrivo di Portal 2 con i Games With Gold di settembre.