Game Pass: un leak svela i nuovi giochi di febbraio per Xbox, PC e Cloud

Un leak del "solito" Dealabs sembra aver svelato quella che sarà la lineup Xbox Game Pass della seconda metà di febbraio. Al momento non ci sono ancora conferme ma la fonte ha dimostrato in passato di essere estremamente attendibile.

Tra i giochi in arrivo troviamo Total War Warhammer 3, oltre a Madden NFL 2022 (EA Play), Super Mega Baseball 3, Roboquest e Galactic Civilization, ecco la lista completa e aggiornata.

Giochi Xbox Game Pass febbraio 2022

Total War Warhammer 3

Roboquest

Madden NFL 22

Super Mega Baseball 3

Galactic Civilizations

Una lineup in realtà non troppo rocca e con molti sportivi per sfruttare l'onda lunga del Super Bowl e della stagione regolare di Baseball al via in primavera. Total War Warhammer 3 è forse il titolo di punta della seconda metà di febbraio mentre Galactic Civilizations potrebbe dare molte soddisfazioni agli amanti del genere. Restiamo in ogni caso in attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft che non dovrebbe tardare ad arrivare, tra oggi e domani ne sapremo sicuramente di più su giochi Xbox Game Pass della seconda metà del mese.

Tra i giochi Xbox Game Pass di gennaio 2022 già disponibili troviamo Crossfire X, Edge of Eternity, Skul The Hero Slayer, ARK Ultimate Survivor Edition, Infernax, Besiege, Contrast, Dreamscaper e Telling Lies.