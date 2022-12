Game Pass: la line-up dei titoli in arrivo in tutto il 2023 ha dell'incredibile

Con l'arrivo dei nuovi giochi di dicembre su Game Pass, gli utenti continuano ad attendere le incredibili produzioni videoludiche che andranno ad arricchire il servizio in abbonamento targato Microsoft (appunto, il Game Pass) nell'arco di tutto il 2023. La panoramica offertaci da Klobrille evidenzia come la futura line-up abbia dell'incredibile.

Tramite un post sul proprio account ufficiale Twitter, il sopracitato account Klobrille ha fornito a tutti gli utenti un breve sguardo su quello che sarà il prossimo futuro targato Xbox. La compagnia verde crociata continua a mostrare il grande potenziale del servizio in abbonamento disponibile su Xbox e l'ecosistema PC, sempre prossimo ad offrire grandi avventure ai propri utenti o incredibili sconti, come con l'offerta di Xbox Game Pass ad 1 euro per il mese di dicembre. Che futuro ci riserva la compagnia di Redmond?

Potremmo dire più che roseo, a giudicare dal parco titoli delle produzioni in arrivo nel 2023, al cui interno conta la presenza del solido Monster Hunter Rise, in arrivo anche sulle piattaforme della concorrenza ma disponibile sin dal giorno di lancio su Game Pass, anche se non mancano certamente le esclusive Xbox: infatti, il 2023 è il momento di riscatto per la compagnia - sul fronte produzioni first party - con l'arrivo di Age of Empires 2 ed Age of Empires 4 su Xbox, fuoriuscendo così dall'esclusività legata all'ecosistema PC.

Starfield e non solo; i protagonisti della line-up di Game Pass sono numerosi

Qui di seguito vi riportiamo la lista completa dei titoli che arriveranno nell'arco del 2023 su Game Pass:

Starfield come esclusiva Xbox Studios

Redfall, produzione esclusiva Xbox Studios

Minecraft Legends, titolo sviluppato dagli Xbox Studios ma in arrivo su tutte le altre piattaforme

Age of Empires 2

Forza Motorsport, produzione esclusiva Xbox Studios

Ghostwire Tokyo uscirà dall'esclusività temporale su console di casa Sony, arrivando anche su Xbox e su Game Pass

Ara History Untold (esclusiva Xbox Studios)

Age of Empires 4

The Last Case of Benedict Fox, l'intrigante avventura disponibile al lancio solo su Xbox

Hollow Knight Silksong

Monster Hunter Rise

Cocoon

Flintlock The Siege of Dawn

Wo Long Fallen Dynasty

Ravenlock

Ark 2 (esclusiva Xbox al lancio)

S.T.A.L.K.E.R. 2 come esclusiva Xbox Studios al lancio

Ereban Shadow Legacy

Diablo 4 (ammesso che si concluda l'acquisizione di Activision-Blizzard a favore di Microsoft)

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Lies of P

Planet of Lana

Amnesia The Bunker

Atomic Heart

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

The Texas Chain Saw Massacre

Valheim

Replaced

Party Animals (esclusiva Xbox al lancio)

Guilty Gear Strive

Blazblue Crooss Tag Battle Special Edition

Dungeons 4

Turnip Boy robs a bank

Railway Empire 2

Flock

Thirsty Suitors

Bounty Star

Routine (esclusiva Xbox al lancio)

Lightyear Frontier

Tra produzioni minori ed altre ad altro budget, il numero di titoli first e third party in arrivo nel 2023 regalerà grandi momenti ai videogiocatori di tutto il mondo, con un numero di avventure che saprà soddisfare le esigenze di tutti gli abbonati a Game Pass.