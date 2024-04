Game Pass, ci sono delle novità: limite a 13 mesi di abbonamento in alcuni Paesi

Il futuro di Game Pass per Michael Pachter sarà all'insegna della conquista del mondo, ma nel frattempo il servizio di gaming on demand realizzato dalla casa di Redmond è al centro di importanti cambiamenti strutturali. Secondo le ultime informazioni emerse in rete, in alcuni Paesi vi sarà un limite di 13 mesi per gli abbonamenti a Xbox Game Pass.

Mentre i videogiocatori pensano alle magnifiche avventure da non perdersi su Xbox Game Pass, giungono importanti cambi di rotta dalle retrovie. Stando a quanto riportato, ad essere al centro di tale novità vi saranno tutti i tier messi a punto da Microsoft per i giocatori: Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Core e PC Game Pass. Come accennato in apertura alla notizia, però, tutto ciò accadrà soltanto per alcuni Paesi, nei quali non vi sarà più la possibilità di accumulare fino a 3 anni (36 mesi) di abbonamento.

Nello specifico, sappiamo che i Paesi in cui è stato introdotto il limite di 13 mesi per Game Pass sono i seguenti: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Singapore, Taiwan, Turchia. Inoltre in due di essi (Argentina e Turchia) tale limitazione coinvolgerà anche il servizio in abbonamento offerto da Electronic Arts: EA Play. Per le fonti della notizia, tale cambiamento nascerebbe dal desiderio di "dissuadere la gente dall'acquistare l'abbonamento a Game Pass presso i negozi di videogiochi e accumulare l'abbonamento per un massimo di 3 anni a un prezzo molto più basso rispetto al prezzo RRP". A questo punto non ci resta che attendere maggiori novità in tal senso.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su