Il Game Pass di Microsoft ospita oltre 60 GOTY su console Xbox e PC

Durante la conferenza Microsoft alla GDC, la compagnia ha rivelato che il catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass ospita ben 60 giochi vincitori del premio Game of the Year, a testimonianza di come il servizio presenti non solo produzioni indipendenti o giochi minori ma anche veri e proprio blockbuster vincitori del GOTY.

Qualche nome? Borderlands, Red Dead Redemption 2, GTA V, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Titanfall 2, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, Batman Arkham Asylum, Yakuza Zero, The Elder Scrolls V Skyrim, Alan Wake, DOOM, Control, Celeste, Fallout 3 e Fallout 4, Oblivion, Minecraft, SoulCalibur, Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Outer Wilds, Gears of War, Dishonored 2 e The Outer Worlds, solamente per citarne alcuni.

Sempre nel corso della GDC, Microsoft ha rivelato alcuni dati su Xbox Game Pass rivelando come in media gli abbonati a Xbox Game Pass giocano circa il 40% di giochi in più rispetto ai non abbonati, con il 90% degli iscritti che afferma di aver provato titoli che normalmente non avrebbe mai acquistato. Emerge inoltre che gli abbonati spendono circa il 50% in più su Xbox Store rispetto ai non iscritti e che solitamente i giochi inclusi nel catalogo vedono aumentare di oltre il 200% il giro d'affari legati a microtransazioni e acquisto di DLC, Season Pass ed espansioni.