Game Pass, le parole del team di Slay The Spire: non ci sono più accordi vantaggiosi

Mentre l'utenza attende con ansia le novità di Game Pass per un mese di marzo esplosivo, dall'industria emergono alcune voci fuori dal coro rispetto al servizio di gaming on demand offerto da Microsoft. Nel pieno della Game Developer Conference di San Francisco, il team di Slay the Spire ha parlato di Game Pass e della fine della "corsa all'oro".

"Durante la GDC ho parlato con almeno cinque piccoli team, con un numero di circa 35 membri o anche meno: tagli, tagli, tagli, finanziamenti cancellati, colloqui che andavano avanti da un anno e sono stati cancellati". È proprio partendo da queste premesse che Casey Yano, co-fondatore di Mega Crit Games, afferma: "abbiamo il privilegio di poterci auto-finanziare, altrimenti sarei molto, molto, molto spaventato in questo momento". Alla base di questo problema, secondo Yano, vi sarebbero proprio gli accordi non più vantaggiosi per Game Pass, ma non solo.

Secondo la testimonianza del team di Slay the Spire ed altri racconti di team minori facenti parte del settore, sono diminuite di parecchio le offerte per portare i giochi su Game Pass e sulla piattaforma Epic in esclusiva. "La corsa all'oro è finita", aggiunge sempre Casey Yano. Tali dichiarazioni sorprendono solo in parte: nel corso del tempo, infatti, sono giunte diverse critiche a Xbox Game Pass, come quando il creatore di Somerville lo definì dannoso.

