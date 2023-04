Game Pass perde un gioco pubblicato da Xbox: addio a Quantum Break

In attesa di scoprire la lista dei nuovi giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass nelle prossime settimane, cominciamo il mese di aprile con una brutta notizia: Quantum Break sta per essere rimosso dal catalogo del servizio in abbonamento.

Nella notte, Microsoft ha aggiornato la sezione "Presto non disponibile" dell'applicazione di Xbox Game Pass inserendo in lista anche Quantum Break, sparatutto in terza persona sviluppato da Remedy e lanciato originariamente nel 2016 su PC e in esclusiva console Xbox One. Non sono presenti indicazioni in merito alla data di rimozione, ma basandoci sulla cadenza alla quale ci ha abituati Game Pass in passato è molto probabile che corrisponderà alla giornata del 15 aprile.

A sorprendere non è tanto la rimozione di un gioco, una pratica alla quale tutti gli utilizzatori dei servizi in abbonamento sono ormai abituati, bensì la natura dello stesso. Quantum Break è stato pubblicato sotto etichetta Xbox Game Studios e in una vecchia intervista del 2018 Remedy ha chiaramente dichiarato che l'IP di Quantum Break appartiene a Microsoft, quindi è alquanto strano vederlo sparire dal servizio. Siamo davvero curiosi di scoprire cosa sta succedendo.

A proposito di rimozioni, ci sono ben sette giochi con le ore contate: oggi verranno rimossi da Xbox Game Pass Double Dragon Neon, ClusterTruck, MLB The Show 22, Power Rangers: Battle for the Grid, Kraken Academy!!, A Memoir Blue e Chinatown Detective Agency. Passando a notizie più piacevoli, vi ricordiamo che l'annuncio dei nuovi giochi di aprile per Xbox Game Pass verrà verosimilmente effettuato nella giornata di martedì 4 aprile: tra quelli già confermati per la prima metà del mese figurano la versione 1.0 di Everspace per PC (6 aprile) e Ghostwire Tokyo (12 aprile), reduce da un anno di esclusività console su PlayStation 5.