Game Pass e Project xCloud segneranno il successo di massa di Xbox, secondo Microsoft

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, è intervenuto ai microfoni di Gamasutra per dirsi certo del fatto che la strategia portata avanti dalla casa di Redmond con Xbox Game Pass e Project xCloud consentirà alla compagnia di conquistare una fetta di mercato sempre più ampia del mercato videoludico.

"Abbiamo un social network come Xbox Live che è il migliore del settore, un servizio in rapida crescita come Xbox Game Pass e un modello di business a lungo termine che prevede il supporto pieno a Project xCloud e al suo servizio in game streaming", esordisce Nadella prima di affermare che "ritengo perciò che Microsoft sia davvero ben posizionata rispetto a quello che sarà un mercato molto più grande di quello videoludico tradizionale, anche rispetto a tutto il successo che abbiamo ottenuto negli anni in cui operiamo nell'industria dei videogiochi".

L'attenzione su tecnologie e servizi come Xbox Live, il Game Pass e Project xCloud sarà perciò la chiave del successo a lungo termine di Microsoft, o almeno questo è il pensiero espresso dal suo amministratore delegato ribadendo, però, che in futuro ci sarà spazio anche per modelli economici consolidati come quello che prevede lo sviluppo di videogiochi Tripla A: "Andando avanti, pensiamo che qualsiasi punto d'arrivo possa esserci in questo settore sia comunque ottimo per chi desidera sviluppare giochi di fascia alta".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Satya Nadella? Nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che a luglio sarà possibile scaricare MGS5 e Resident Evil 4 tramite il Game Pass, oltre a Blair Witch e a molti altri indie il cui arrivo nel catalogo degli abbonati al servizio su PC Windows 10 e Xbox One dovrebbe avvenire entro i prossimi mesi.