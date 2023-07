Game Pass, PS Plus e l'impatto sulle abitudini dei giocatori: ne parliamo domani su Twitch

Dopo aver discusso di Final Fantasy 16, dei Souls e della difficoltà nei videogiochi, stiamo preparando una nuova puntata dell'Everyeye Late Show incentrata su un tema altrettanto sentito dal pubblico, ovvero l'impatto di servizi in abbonamento come Game Pass o PS Plus sulle abitudini dei videogiocatori.

Per l'occasione, ai microfoni della nostra redazione interverrà lo psicologo Francesco Bocci. Il suo intervento ci aiuterà a fotografare lo stato attuale dell'industria dell'intrattenimento digitale facendo luce sulle possibili conseguenze dell'accesso al sempre più ampio catalogo di Xbox Game Pass e PlayStation Plus sulle abitudini del pubblico.

L'appuntamento con Alessandro Bruni, lo psicologo Francesco Bocci e tutti i membri della community di Everyeye che vorranno seguirci e intervenire nella prossima puntata del Late Show è fissato per le ore 21:00 di domani, martedì 11 luglio.

Come di consueto, vi invitiamo perciò a unirvi a noi in questo nuovo dibattito che apriremo domani sera sulle pagine del nostro canale Twitch: qualora foste interessati, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per suggerirci altri argomenti, farci delle domande inerenti i temi della puntata e fornirci altri spunti di riflessione per arricchire ulteriormente la discussione.

Già che ci siamo, vi consigliamo di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye per ricevere le notifiche per la nostra programmazione attivando l'apposita campanella, con accesso libero al canale Telegram dell'Orda di Everyeye e alle repliche delle trasmissioni.