Game Pass e PS Plus, ora sarebbero offerti meno soldi ai publisher indie per i loro giochi

A quanto pare sia Microsoft che Sony avrebbero iniziato ad offrire meno soldi ai publisher indie per avere i loro giochi all'interno rispettivamente di Xbox Game Pass e PlayStation Plus: è quanto riporta Patrick O'Donnell, analista dell'azienda di broker Goodbody.

Stando a O'Donnell, "gli assegni di Sony e Microsoft agli editori indie non sono più grandi come prima, e questo è un problema se sei una realtà focalizzata su questo lato del mercato". A risentire della nuova situazione sarebbero stati in particolare Devolver Digital, che ha visto le proprie azioni crollare del 92% rispetto all'apice raggiunto all'inizio del 2022, e TinyBuild, il cui calo corrisponde invece al 95%.

Nel primo caso il calo sarebbe comunque legato anche al rinvio di diverse produzioni Devolver Digital al 2024, ma comunque la compagnia avrebbe ridotto il proprio target di ricavi per il 2023 sui 90 milioni di dollari, a fronte delle iniziali stime sui 115-120 milioni. O'Donnell si dice comunque fiducioso su una ripresa per Devolver Digital nel prossimo futuro grazie alla qualità generalmente soddisfacente delle sue produzioni. Discorso diverso per TinyBuild, che starebbe risentendo dell'insuccesso commerciale di Hello Neighbor 2 (solo in parte assorbito dai buoni riscontri di Punch Club 2) e della perdita della larga maggioranza degli investimenti principali. Per l'analista, infine, entrambe le compagnie potrebbe essere prese in considerazione per eventuali acquisizioni che potrebbero risollevare velocemente la situazione di entrambe le azienda a discapito tuttavia della loro indipendenza.

Non sono comunque del tutto chiari i motivi che avrebbero spinto Sony e Microsoft a diminuire le offerte per avere le produzioni indipendenti nei cataloghi dei propri servizi in abbonamento. Da una recente analisi di Circana è emerso che gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Game Pass non stanno più crescendo negli USA e sarebbero ora in una fase di stallo.