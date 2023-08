Game Pass e PS Plus, meno soldi ai publisher indie? 'Comprate i giochi' dice Larian

Secondo l'analista Patrick O'Donnell di Goodbody, PlayStation e Xbox starebbero offrendo meno soldi ai publisher indie per avere i loro giochi all'interno dei cataloghi PlayStation Plus e Xbox Game Pass. Se la situazione è questa non è chiaro quanto si sarebbero ridotte le offerte, ma c'è chi vuole approfondire la questione.

Riallacciandosi all'analisi effettuata da O'Donnell sui servizi in abbonamento ed i publisher della scene indipendente, Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, sostiene in maniera chiara e tonda che il modo migliore per supportare qualunque compagnia, in particolare le realtà più piccole, è sempre quello di acquistare direttamente i loro giochi. "Ho sempre dimostrato comprensione nei confronti di chi ha bisogno dei servizi in abbonamento per ottenere profitti dai propri giochi, ma al tempo stesso tutti ci siamo chiesti cosa succede quando i soldi finiscono. Il modo migliore per supportare gli sviluppatori ed i publisher che vi piacciono è di comprare i loro giochi, se potete permettervelo", sostiene Douse.

Il membro di Larian aggiunge poi che "a tutti coloro che mi dicono 'per te va bene, hai pubblicato Baldur's Gate 3', ricordo che ho speso 14 anni della mia vita a lavorare su giochi di serie B e su produzioni indie, e sono stato coerente su questo punto per tutta la mia carriera. Bisogna creare contenuti che valga la pena acquistare e crearsi un pubblico che abbia voglia di comprarli".

Douse elogia inoltre il sistema di Steam, che metterebbe molto facilmente in risalto anche le produzioni più piccole: "La gente spesso spara a zero su Steam, ma se ti interessa qualche bizzarro mix di generi e sottogeneri ed il gioco vale, ci sono elevate probabilità che venga messo in risalto da Steam. E' così che gli store dovrebbero funzionare, ma al momento non è così, sono antichi".

Cosa ne pensate delle parole di Douse? E' davvero l'ideale acquistare direttamente i giochi anche se presenti in un servizio in abbonamento? Nel frattempo la nostra recensione di Baldur's Gate 3, ultima fatica di Larian, vi spiega perché si tratta di uno dei migliori giochi di ruolo in circolazione.