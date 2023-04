Game Pass: quando escono e quanto pesano i giochi di aprile e maggio?

Come previsto, Microsoft ha da poco annunciato i giochi Game Pass di fine aprile e inizio maggio in arrivo su Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Mobile (via Cloud). Ma quando escono i nuovo giochi Game Pass e quanto pesano?

La lista dei giochi in arrivo include Minecraft Legends, Medieval Dynasty, The Last Case of Benedict Fox, BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition e Redfall. Per alcuni giochi le dimensioni non sono ancora state rese note, per altri invece il peso potrebbe essere solamente indicativo e non includere eventuali patch, aggiornamenti o contenuti aggiuntivi.

Xbox Game Pass quando escono i nuovi giochi?

Minecraft Legends 27 GB disponibile ora

Coffee Talk 2 Hibiscus & Butterfly 5GB disponibile dal 20 aprile

Medieval Dynasty 4 GB disponibile dal 20 aprile

Homestead Arcana 8 GB disponibile dal 21 aprile

Cassette Beasts 3.5 GB disponibile dal 26 aprile

The Last Case of Benedict Fox dal 27 aprile, peso non disponibile

BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition dal 27 aprile, peso non disponibile

Redfall dal 2 maggio, peso non ancora disponibile

Ravenlok dal 4 maggio, peso non ancora disponibile

Nel frattempo è stata diffusa anche la lista dei giochi che verranno presto rimossi da Xbox Game Pass tra cui Tetris Effect Connected, Dragon Quest Builders 2 di Square Enix, Destroy All Humans! e Bugsnax.