Game Pass resta su Xbox e PC, è ufficiale: abbonati a quota 34 milioni

Oltre a precisare che sono solamente quattro i giochi Xbox destinati ad arrivare sulle altre console - smentendo dunque chi pronosticava e/o auspicava una deriva completamente multipiattaforma della casa di Redmond - Phil Spencer & co. hanno anche fatto luce sul presente e il futuro di Game Pass.

Gli esecutivi di casa Microsoft hanno smontato le speculazioni dei giorni scorsi precisando che Game Pass rimarrà sulle piattaforme Xbox. Il servizio in abbonamento non subirà dunque alcuna espansione, come avevano invece lasciato intendere le insistenti voci degli ultimi tempi e quegli strani banner pubblicitari di GameStop. Game Pass continuerà ad essere disponibile solo ed esclusivamente sulle console Xbox, su PC Windows 10/11 e sui dispositivi mobili via cloud. Rimarrà immutata anche la strategia attuale che prevede l'arrivo di tutti i giochi first party nel catalogo al day one.

Durante il podcast è anche emerso il primo dato ufficiale da molto tempo a questa parte in merito al numero degli abbonati a Game Pass, che a quanto pare sono ben 34 milioni. Il report dell'analista James McWhirter, che lo scorso mese ha fissato il numero a 33,4 milioni, è dunque andato molto vicino al numero ufficiale.

Questo cospicuo quantitativo di abbonati sarà inoltre felice di sapere che il mese prossimo prenderà finalmente il via il tanto atteso e bramato ingresso dei giochi Activision-Blizzard: ad aprire le danze sarà Diablo 4, in arrivo in Game Pass il 28 marzo.