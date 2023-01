Game Pass: 'Starfield e Redfall saranno fondamentali per il servizio', rivela Phil Spencer

Nonostante un gennaio ricco di novità per Xbox Game Pass, Phil Spencer non sembra essere del tutto soddisfatto. La speranza del CEO di Xbox è che il servizio in abbonamento possa migliorare ancora nel corso del 2023, in particolare grazie all'apporto di esclusive first-party del calibro di Starfield e Redfall.

A rivelarlo è stato lo stesso Spencer nel corso di una recente e molto ricca intervista concessa alla redazione di IGN. Tra le dichiarazioni più importanti, figura la volontà del CEO di contribuire alla crescita dell'intero ecosistema Xbox - che include ovviamente anche il mondo PC. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Redfall e Starfield sono giochi davvero importanti, come tutti i titoli first-party su cui stiamo lavorando. Game Pass è cresciuto in maniera costante nel tempo. E questo processo di crescita potrà sicuramente continuare man mano che aggiungeremo nuove IP e sequel di titoli conosciuti".

Spencer è insomma convinto che il portfolio di IP Bethesda potrà dare una grossa mano all'affermazione del progetto videoludico Xbox presso il grande pubblico, soprattutto dopo un 2022 da lui stesso definito come 'troppo scarno', dal punto di vista del lancio di nuovi titoli. Il CEO si è assunto in prima persona la responsabilità delle difficoltà vissute da Xbox lo scorso anno, promettendo ai fan del colosso videoludico americano un 2023 totalmente differente.