Game Pass Ultimate a 1 euro: a maggio torna l'offerta Xbox più conveniente

Anche per il mese di maggio, Microsoft rinnova l'offerta Xbox Game Pass Ultimate a un euro per un mese, i nuovi abbonati possono provare il servizio al prezzo simbolico di un euro per trenta giorni, una bella occasione di risparmio per entrare nel mondo di Xbox Game Pass.

Potete abbonarvi a Game Pass Ultimate a un euro dal sito di Xbox, l'abbonamento si rinnova automaticamente salvo annullamento o disdetta prima dello scadere dei trenta giorni, come specificato da Microsoft: "abbonandoti, autorizzi i pagamenti ricorrenti effettuati in favore di Microsoft secondo la cadenza selezionata, salvo annullamento o disattivazione della fatturazione ricorrente. Per non ricevere più addebiti, annulla l'abbonamento o disattiva la fatturazione ricorrente nel tuo account Microsoft o nella tua console Xbox prima della data di fatturazione successiva."

Xbox Game Pass Ultimate vi permette di accedere a centinaia di giochi per console Xbox, PC e dispositivi mobile (via Cloud) con tutti i giochi Xbox Game Studios disponibili al lancio e nuovi giochi aggiunti su base mensile. L'abbonamento Ultimate include anche i vantaggi di Xbox LIVE Gold come i Deals with Gold, Games with Gold e l'accesso al multiplayer online per i giochi premium, inoltre è possibile accedere a EA Play, servizio che propone una raccolta dei migliori giochi Electronic Arts, sconti esclusivi, premi e ricompense per gli abbonati.