Game Pass Ultimate: altri 16 giochi ora supportano gli Xbox Touch Controls

L'annuncio dei giochi di fine agosto per PC e Xbox Game Pass è stato accompagnato da una notizia che farà la felicità di tutti coloro che fruiscono dell'abbonamento Ultimate via cloud.

Oggi 16 agosto 2022 Microsoft ha ufficialmente esteso il supporto agli Xbox Touch Controls ad altri sedici giochi, tra i quali figurano i recenti Two Point Campus e Turbo Golf Racing (che hanno debuttato in Game Pass immediatamente al day one all'inizio di questo mese), lo sportivo MLB The Show 2022, e titoli di catalogo come Dragon Age Origins e Dragon Age 2. Ecco a voi la lista completa dei giochi che adesso possono godere dei controlli touch ottimizzati:

Chorus

Coffee Talk

Dragon Age 2

Dragon Age Origins

Floppy Knights

Matchpoint

MLB The Show 22

My Friend Peppa Pig

Paw Patrol The Movie: Adventure City Calls

Skate

Star Wars: Squadrons

Super Mega Baseball 3

TMNT Shredder’s Revenge

Turbo Golf Racing

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Two Point Campus

I giochi in streaming, ricordiamo, sono fruibili solamente dagli abbonati al piano Ultimate via PC Windows 10 e dispostivi mobili iOS e Android. Il portale di riferimento è xbox.com/play, tuttavia sono disponibili anche le app dedicate su PC e Android.