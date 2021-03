Game Pass Ultimate: come abbonarsi a €1 su Xbox, PC e Android

Prosegue l'iniziativa di Microsoft che propone un mese di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a solo un euro per trenta giorni. Ma come fare per approfittare di questa offerta promozionale e accedere ai vantaggi di Xbox Game Pass ad un prezzo irrisorio?

Tutto quello che dovete fare è andare sul Microsoft Store o sul sito di Xbox Game Pass, cliccare sul pulsante verde "Abbonati Ora" o "Partecipa" (a seconda della pagina di riferimento) ed effettuare il login con il proprio account Microsoft. A questo punto vi basterà aggiungere un metodo di fatturazione (se non già associato al profilo) come una carta di credito per avere Xbox Game Pass Ultimate a un euro. Una volta abbonati a Xbox Game Pass Ultimate sarà comunque possibile riscattare i codici Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold secondo i valori di questa tabella:

1 mese Gold - 20 giorni Ultimate

3 mesi Gold - 50 giorni Ultimate

6 mesi Gold - 79 giorni Ultimate

12 mesi Gold - 4 mesi Ultimate

24 mesi Gold -8 mesi Ultimate

1 mese Xbox Game Pass- 20 giorni Ultimate

3 mesi Xbox Game Pass Console - 2 mesi Ultimate

6 mesi Xbox Game Pass Console - 4 mesi Ultimate

12 mesi Xbox Game Pass Console - 5 mesi Ultimate

24 mesi Xbox Game Pass Console - 10 mesi Ultimate

1 mese Xbox Game Pass PC - 20 giorni Ultimate

Attenzione, ricordatevi di disattivare il rinnovo di Xbox Game Pass entro i primi trenta giorni se non volete continuare ad essere abbonati, dopo il primo mese l'iscrizione si rinnoverà automaticamente al prezzo di 12,99 euro mensili.

Con Xbox Game Pass Ultimate avrete accesso a centinaia di giochi per PC, Xbox e Android, sconti esclusivi su Xbox Store e tutte le funzionalità di Xbox LIVE Gold (come i giochi gratis Games with Gold), oltre a poter godere dei vantaggi dell'abbonamento EA Play incluso in Game Pass Ultimate.