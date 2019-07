Game.TV: arriva la piattaforma per tornei mobile, boom anche in Italia

I titoli mobile rappresentano una fetta sempre più ampia del mercato del gaming, come vi abbiamo raccontato. Un mercato che ha ormai conquistato quasi il 45% del totale superando, tra smartphone e tablet, sia i PC che le console.

Risultano quindi inevitabili la nascita e la diffusione di piattaforme e strumenti che riescano a sfruttare le potenzialità e le certezze di tale segmento. Un esempio è BlueStacks, una piattaforma simile a un emulatore che permette di giocare ai titoli mobile comodamente dal proprio PC.

Nei primi mesi dal lancio è diventato uno dei punti di riferimento del mobile in tutto il mondo, conquistando l’apprezzamento di decine di migliaia di utenti. Il canale Discord italiano è uno dei più popolosi del nostro paese mentre nel mondo vanta un traffico da oltre 2 miliardi di app utilizzate tramite BlueStacks. Recentemente ha anche siglato una partnership con Steam.

Due mesi fa è giunta sul mercato un’altra piattaforma, il cui sito ufficiale è stato lanciato il 3 luglio. È Game.TV e punta esclusivamente al mercato mobile, in particolare a chi vuole cimentarsi nel competitivo. Game.TV è infatti una piattaforma che consente sia di partecipare a tornei per titoli su smartphone che di organizzare i propri eventi.

Dal suo esordio sono stati organizzati più di 1.000 tornei al mese in tutto il mondo, a conti fatti un torneo ogni 40 minuti. Una tempistica che permette, nel mondo mordi e fuggi di oggi, a qualsiasi giocatore di trovare sostanzialmente subito un torneo da disputare. Merito anche di Tourney, il bot studiato dagli sviluppatori di Game.TV per la gestione dei tornei, già utilizzato da 100.000 utenti finora. Al momento il 90% dei tornei è organizzato dalla stessa Game.TV, mentre il resto dagli utenti.

In Italia Game.TV accoglie più di 12.000 utenti, frazionati tra i vari titoli mobile più giocati tra cui Brawl Stars, PUBG Mobile e Clash Royale. In particolare Game.TV è anche l’esempio concreto di come il concetto convenzionale di ufficio non sia più vincolante. La maggior parte degli impiegati che lavorano sulla piattaforma lo fanno da remoto, così come molte aziende offrono ormai impieghi simili grazie alla rete che permette di interfacciarsi con chiunque da dovunque.

Game.TV è quindi un’esperienza professionale oltre che competitiva: esperienza che sarà presentata in occasione dell’edizione 2019 di Campus Party il 25 luglio alle 17:00 durante il talk dal titolo “Esport & Gaming: mamma, ho perso l'ufficio”, condotto dal country manager Alessandro Capezza, che ben sintetizza quanto espresso finora.

Il lavoro da remoto rappresenta infatti un’opportunità importante per molti dei giovani alla ricerca di occupazione. Oltre alla conferenza saranno organizzati anche tornei e dimostrazioni con Game.TV su Brawl Stars e PUBG Mobile aperti a chiunque voglia partecipare. Presente anche lo youtuber Teknoyd, pronto a sfidare chi ne avrà il coraggio.