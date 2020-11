Game UK aprirà per il lancio di Xbox Series X/S nonostante il lockdown in Inghilterra

Un nuovo lockdown generale partirà nel Regno Unito il 5 novembre, la catena britannica GAME ha però annunciato che nonostante il divieto aprirà i suoi negozi al pubblico il 10 novembre per consentire ai consumatori di ritirare le loro console Xbox Series X/S già prenotate.

L'apertura è stata messa in atto unicamente per permettere il ritiro in store delle console, i negozi non apriranno per altri motivi, i clienti dovranno entrare, pagare e uscire con la console, senza sostare negli store a lungo e comunque non oltre il tempo necessario per concludere l'acquisto.

I negozi GAME resteranno aperti il 10 novembre dalle 08:00 alle 14:00 in tutto il Regno Unito, i preordini chiuderanno il 4 novembre, il giorno prima del lockdown nazionale. Nessuna notizia invece per quanto riguarda il PS5, la catena non si è ancora espressa a riguardo, altri gruppi britannici come Argos hanno annunciato che adotteranno le stesse misure per permettere ai clienti di ritirare la console, con gli store aperti unicamente per questo scopo.

Nel frattempo sembra che Sony stia considerando l'eventualità di anticipare o posticipare il lancio di PS5 in Europa proprio a causa del lockdown in Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e altri paesi del vecchio continente, nessuna conferma però è giunta al riguardo.