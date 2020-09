Game & Watch Super Mario Bros arriva a novembre in edizione limitata!

Come parte dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros, Nintendo ha annunciato Game & Watch Super Mario Bros, un "nuovo" Game & Watch in arrivo a fine anno, ecco tutti i dettagli.

Il nuovo hardware è ispirato ai Game & Watch originali degli anni '80, oltre a offrire la possibilità di giocare ai classici Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels e a una versione speciale di Ball che ha Mario come protagonista, Game & Watch Super Mario Bros. funziona anche da orologio e include 35 piccole sorprese da scoprire, inclusi alcuni camei degli amici e nemici di Mario.

Game & Watch Super Mario Bros sarà disponibile dal 13 novembre in edizione limitata, un prodotto destinato a diventare un pezzo da collezione per i fan di Super Mario. Nintendo ha anche annunciato Super Mario 3D All Stars per Switch, in arrivo il 18 settembre: la raccolta include le riedizioni di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy usciti rispettivamente nel 1996, 2002 e 2007 su Nintendo 64, GameCube e Wii. Super Mario 3D World tornerà su Switch a febbraio 2021 con una riedizione Deluxe che include anche la mini avventura Bowser's Fury.