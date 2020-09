Game & Watch Super Mario Bros: giochi e app della console nel video italiano

I canali social di Nintendo Italia condividono un nuovo video di Game & Watch Super Mario Bros che illustra i giochi e le applicazioni presenti nella micro console celebrativa per i 35 anni dell'idraulico baffuto della casa di Kyoto.

La piattaforma portatile, ispirata all'omonimo sistema lanciato negli anni '80 di Nintendo, sarà disponibile dal 13 novembre al prezzo di 49,99 dollari. La commercializzazione italiana avverrà nella medesima data, ma ad un prezzo che deve essere ancora annunciato.

La riedizione di Game & Watch conterrà al suo interno le versioni digitali dell'iconico Super Mario Bros. per NES, Super Mario The Lost Levels e Ball, una versione speciale del gioco con cui ha debuttato sul mercato la console di Nintendo negli anni '80. La dotazione software del "nuovo" Game & Watch comprenderà anche un orologio digitale con 35 animazioni ispirate ai personaggi di Super Mario, oltre a tantissimi easter egg a tema nintendiano che starà agli utenti scoprire a partire dal 13 novembre.

Qualora ve le foste perse, qui trovate le prime immagini di Game & Watch Super Mario e, sempre dall'ultimo Direct, il video d'annuncio di Super Mario 3D All-Stars, la collezione per Nintendo Switch che sarà disponibile dal 13 settembre e comprenderà le versioni migliorate con grafica ad alta risoluzione di Super Mario 64 per N64, Super Mario Sunshine per GameCube e Super Mario Galaxy per Wii.