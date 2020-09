Game & Watch Super Mario Bros, nuove immagini della micro console

Per i nostalgici degli anni '80, Game & Watch Super Mario Bros è forse uno degli annunci più interessanti tra quelli legati al trentacinquesimo anniversario di Super Mario. Nintendo ha ora diffuso nuove immagini di questa accattivante micro console.

"Il Game & Watch originale fece il suo debutto in Giappone nel 1980 e fu la prima console portatile creata da Nintendo. Adesso puoi fare tuo un pezzo di storia con una versione inedita: uno speciale Game & Watch dorato che include l'originale Super Mario Bros, un orologio digitale e altro ancora!"

Game & Watch Super Mario Bros include Super Mario Bros, Super Mario The Lost Levels e una versione speciale di Ball (il primo Game & Watch in assoluto) con protagonista Mario, oltre ad un orologio digitale con 35 diverse animazioni e vari segreti nascosti.

La micro console sarà disponibile dal 13 novembre in tiratura limitata, negli Stati Uniti il prezzo è fissato a 49.99 euro dollari, purtroppo non ci sono informazioni precise per l'Europa, i preordini nel nostro continente non sono ancora aperti ed i canali ufficiali Nintendo non riportano il prezzo in euro.

Cosa ne pensate di Game & Watch Super Mario Bros? Comprerete questa mini console destinata a diventare oggetto da collezione oppure no?