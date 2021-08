Game & Watch Super Mario Bros in offerta al miglior prezzo, Zelda a €9.49 da Unieuro

Oggi vi segnaliamo due offerte legate ai Game & Watch di Nintendo, la prima vi permetterà di acquistare il Game & Watch Super Mario Bros al prezzo più basso mentre la seconda di prenotare il modello dedicato a The Legend of Zelda ad un prezzo irrisorio.

Game & Watch Super Mario Bros è in vendita a 34.99 euro da Mediaworld, il prezzo più basso registrato dal lancio, una cifra interessante per una micro console che include l'originale Super Mario Bros, il sequel Super Mario Bros The Lost Levels (Super Mario Bros 2 in Giappone) e una riedizione di Ball con protagonista Super Mario.

La seconda occasione è invece legata al preordine di Game & Watch The Legend of Zelda a 9.49 euro, questo il prezzo al momento visualizzato sul sito di Unieuro, c'è da dire che sicuramente si tratta di un errore e gli ordini potrebbero essere annullati dal momento che il prodotto ha un prezzo di listino pari a 49,99 euro. Questa mini console include The Legend of Zelda per NES, The Legend of Zelda 2 L'Avventura di Link, The Legend of Zelda Link's Awakening per Game Boy e la riedizione di Vermin con Link come personaggio giocabile, uscita fissata per il mese di novembre.