Game & Watch Super Mario Bros in offerta, miniconsole a sconto

Lanciato lo scorso autunno in occasione dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros, il Game & Watch Super Mario Bros Edition è ora disponibile da Mediaworld a prezzo scontato solamente per un periodo limitato.

Sul sito di Mediaworld è possibile comprare il Game & Watch Super Mario Bros Edition a 34.99 euro invece di 49.99 euro, ma cosa include questa miniconsole retro? Oltre all'orologio digitale con funzione sveglia, la memoria interna include l'originale Super Mario Bros, il sequel Super Mario Bros The Lost Levels e una riedizione di Ball con protagonista la mascotte Nintendo. Lo schermo da 2.3 pollici a colori permette di rivivere la magia di questi vecchi classici in formato tascabile, la batteria interna è ricaricabile tramite cavo micro USB (incluso).

Da Mediaworld potete inoltre prenotare il Game & Watch The Legend of Zelda a 49.99 euro: quattro i giochi inclusi, tra cui The Legend of Zelda per NES, The Legend of Zelda 2 L'Avventura di Link e la versione Game Boy di The Legend of Zelda Link's Awakening, oltre ad un minigioco extra. L'uscita è prevista per il prossimo 11 novembre, giusto in tempo per festeggiare il trentacinquesimo compleanno della serie ideata da Shigeru Miyamoto alla fine degli anni '80.