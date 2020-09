Game & Watch Super Mario Bros in preordine su Amazon, edizione limitata da collezione

Insieme a Super Mario 3D All-Stars, il Game & Watch Super Mario Bros è stato forse uno degli annunci più interessanti del Nintendo Direct dedicato al trentacinquesimo anniversario di Super Mario. In arrivo la novembre, la micro console è ora disponibile in preordine su Amazon.

Questo Game & Watch color oro include Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Level, Ball Super Mario Edition e un orologio digitale con 35 diverse animazioni. Rispetto ai Game & Watch originali degli anni '80, questa riedizione presenta la croce direzionale "+" e uno schermo a colori.

Si tratta di una edizione limitata prodotta e distribuita solamente in occasione dei festeggiamenti per i 35 anni di Super Mario, dunque una volta sold-out non ci saranno possibilità per recuperare questo pezzo da collezione, se non rivolgendosi al mercato dell'usato. Potete prenotare Game & Watch Super Mario Bros su Amazon.it al prezzo di 59.99 euro con uscita prevista per il 13 novembre, la confezione include la micro console e un cavo di ricarica, oltre ovviamente alla manualistica.

Sempre su Amazon potete trovare Super Mario 3D All-Stars a 59.99 euro, la raccolta che include le riedizioni di Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007) uscirà il 18 settembre in esclusiva su Nintendo.