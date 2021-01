Game & Watch Super Mario Bros. è in sconto da GameStopZing

Nell'ambito del nuovo Volantone di febbraio di GameStopZing, è stato scontato anche il Game & Watch: Super Mario Bros., il regalo perfetto per tutti i videogiocatori più nostalgici.

Fino al prossimo 10 febbraio, il Game & Watch: Super Mario Bros. può essere acquistato al prezzo promozionale di 45,98 euro invece di 50,98 euro. Se siete interessati all'acquisto potete recarvi nel vostro punto vendita di fiducia, oppure comprarlo dal sito ufficiale di GameStopZing beneficiando delle spese di spedizione gratuite.

Lanciato lo scorso novembre in occasione dei festeggiamenti del 35° anniversario di Super Mario Bros., questo speciale Game & Watch include Super Mario Bros., l'impegnativo Super Mario Bros.: The Lost Levels, il rilassante Ball (versione Mario) e un orologio digitale. Quest'ultimo presenta trentacinque animazioni diverse, che includono anche alcuni degli amici e dei nemici dell'idraulico italiano più famoso del mondo. Nella confezione, oltre al Game & Watch, è incluso anche un cavo USB di tipo C. Per maggiori dettagli sulla piccola console vintage, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Game & Watch: Super Mario Bros.