Game & Watch Super Mario Bros e Super Mario 3D AllStars in sconto su Amazon

In occasione della Amazon Gaming Week 2021 il celebre sito di eCommerce sconta due prodotti dedicati a Super Mario: parliamo del Game & Watch Super Mario Bros e della raccolta Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch.

Game & Watch Super Mario Bros Edition è una riedizione dei celebri giochi portatili Nintendo degli anni '80, una vera e propria micro console con tre giochi inclusi (Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels e Ball Super Mario Edition) e funzione di orologio digitale.

Super Mario 3D All-Stars invece contiene tre diversi giochi: Super Mario 64 (uscito nel 1996 su Nintendo 64), Super Mario Sunshine (lanciato su GameCube nel 2002) e Super Mario Galaxy (pubblicato nel 2007 su Nintendo Wii). Di seguito i link per l'acquisto:

La raccolta Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch resterà in vendita fino al 31 marzo, dopo questa data la collection verrà ritirata dal mercato sia in formato fisico che digitale, questa potrebbe essere dunque una delle ultime occasioni utili per acquistare il gioco. Approfittatene se siete interessati, le offerte della Amazon Gaming Week andranno avanti per tutta la settimana e termineranno il 21 febbraio.