Game & Watch Super Mario Bros ora disponibile: trailer di lancio per la micro console

Il 2020 ha visto i vertici della Casa di Kyoto festeggiare in grande stile il trentacinquesimo anniversario di Super Mario, con una variegata selezione di produzioni a tema.

Da un lato, hanno fatto il proprio debutto su Nintendo Switch alcune delle principali avventure in tre dimensioni dell'idraulico italiano: ve ne ha parlato nel dettaglio il nostro Marco Mottura nella sua recensione di Super Mario 3D All-Stars. Parallelamente, l'amatissima saga di Mario Kart ha varcato i confini degli schermi degli hardware videoludici per esordire nel mondo reale grazie a Mario Kart Live: Home Circuit. Ad arricchire il quadro, mentre si attende di apprendere la data di uscita della versione Nintendo Switch di Super Mario 3D World, giunge ora il Game & Watch Super Mario Bros.



Annunciata nel corso del mese di settembre, la micro console dal sapore nostalgico è disponibile sul mercato videoludico da venerdì 13 novembre. L'hardware, evidentemente ispirato agli hardware diffusi negli Anni Ottanta, include al suo interno molteplici contenuti, tra cui Super Mario Bros e Super Mario Bros The Lost Levels. Il prodotto ha scopo celebrativo ed è dunque commercializzato in edizione limitata. Per festeggiare l'esordio del Game & Watch Super Mario Bros, Nintendo ha pubblicato un apposito trailer di lancio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.