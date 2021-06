Game & Watch The Legend of Zelda: la micro console esce a novembre, ecco tutti i dettagli

Poco prima di mostrare le nuove scene di gameplay del sequel di Zelda Breath of the Wild, durante il Nintendo Direct dell'E3 2021 Eiji Aonuma ha tirato fuori dal taschino la nuova micro console celebrativa della casa di Kyoto, il Game & Watch di The Legend of Zelda.

La nuova piattaforma portatile della linea inaugurata dal Game & Watch di Super Mario includerà tre giochi classici della saga fantasy di The Legend of Zelda, ovvero il primo capitolo per NES, il sequel The Adventure of Link e Link's Awakening.

La console comprenderà anche una versione speciale di Vermin con Link come protagonista, insieme ad un orologio digitale e un timer, entrambi interattivi e "giocabili" con delle sequenze appositamente progettate che adotteranno lo stile grafico e le dinamiche di gameplay dei due episodi di Zelda per Nintendo Entertainment System.

La commercializzazione del Game & Watch di The Legend of Zelda è prevista per il 12 novembre ad un prezzo che deve essere ancora annunciato. In cima alla notizia trovate il filmato di presentazione della micro console svelata da Aonuma durante il Nintendo Direct dell'E3 2021, con tutti i dettagli sulle funzionalità integrate e uno sguardo ai giochi presenti.