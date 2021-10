Game & Watch di Zelda: i contenuti della micro console nel nuovo video

I canali social di Nintendo pubblicano un nuovo filmato promozionale del Game & Watch di Zelda, la micro console che celebra le avventure vissute dagli emuli di Link nei capitoli classici dell'iconica serie ideata da Shigeru Miyamoto.

Presentato ufficialmente al termine del Nintendo Direct di giugno con l'attesissima presentazione del gameplay di Zelda Breath of the Wild 2, il Game & Watch di The Legend of Zelda amplia la linea di piattaforme portatili inaugurata dalla casa di Kyoto con la micro console di Super Mario per dare modo ai fan di rigiocare tre giochi classici della saga, ossia il primo capitolo per NES del 1987, il sequel The Adventure of Link e Link's Awakening.

La console propone anche una versione speciale di Vermin dell'originario Game & Watch con Link come protagonista, oltre ad un orologio digitale e un timer. Sia l'orologio che il timer saranno interattivi e "giocabili", con sequenze appositamente progettate che andranno ad abbracciare lo stile grafico e le meccaniche di gameplay dei capolavori di Zelda per Nintendo Entertainment System.

Il lancio del Game & Watch di The Legend of Zelda è previsto per il 12 novembre: in attesa di conoscerne il prezzo di commercializzazione, vi lasciamo al video che riassume tutte le funzionalità della micro console realizzata per celebrare i 35 anni dal lancio di Zelda.