Game & Watch Zelda: Link giganteggia sulla micro console Nintendo nel video di lancio

Dopo aver menato mazzate nei video giapponesi di Game & Watch Zelda, Link conquista finalmente la nuova micro console Nintendo: il video di lancio confezionato dalla casa di Kyoto illustra le funzionalità principali e i giochi inclusi in questo piccolo grande scrigno dei ricordi.

L'oggetto del desiderio di tantissimi appassionati cresciuti con il superpotere del "soffio magico" sulle cartucce del NES è disponibile da oggi, 12 novembre, come parte delle iniziative promosse da Nintendo per festeggiare i 35 anni di The Legend of Zelda.

Il nuovo Game & Watch di Zelda ci permette di rigiocare tre titoli classici della saga, ossia il primo capitolo di The Legend of Zelda per Nintendo Entertainment System datato 1987, il sequel The Adventure of Link (sempre per NES) e Link's Awakening nella sua versione originaria per Game Boy. La micro console contiene anche una versione speciale di Vermin con Link per protagonista, oltre ad una speciale funzione legata all'orologio digitale e al timer.

Sia l'orologio che il timer, infatti, sono "interattivi e giocabili", con sequenze appositamente progettate per abbracciare lo stile grafico e le dinamiche di gameplay dei primissimi capitoli di Zelda su NES. Fateci sapere con un commento se intendete acquistare il nuovo Game & Watch di Zelda e quale altra serie (nintendiana ma non solo) vorreste veder approdare su di una micro console analoga.