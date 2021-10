Game & Watch di Zelda: Link mena mazzate sulla micro console nei video giapponesi

I curatori del sito ufficiale di Nintendo Japan pubblicano delle nuove clip del Game & Watch di Zelda, la micro console che darà modo agli appassionati di ripercorrere le prime, indimenticabili avventure di Link su NES e Game Boy.

Annunciata durante il Nintendo Direct di giugno contestualmente alla presentazione del gameplay di Zelda Breath of the Wild 2, la nuova edizione del Game & Watch rientra nelle celebrazioni di Nintendo per i 35 anni di Zelda e, nelle intenzioni della casa di Kyoto, promette di bissare il successo ottenuto a fine 2020 con il Game & Watch di Super Mario Bros.

La nuova console portatile della Grande N conterrà al suo interno tre grandi classici della saga di The Legend of Zelda, ovvero il gioco omonimo del 1987, il sequel The Adventure of Link (entrambi per NES) e Link's Awakening per Game Boy. A questi si aggiunge anche una versione speciale di Vermin con protagonista Link, insieme a un orologio digitale e ad un timer.

Come mostrato a più riprese da Nintendo, sia l'orologio che il timer sono interattivi e "giocabili", con sfide all'interno di scenari che riprendono lo stile grafico e le meccaniche di gameplay dei capolavori di Zelda per NES. L'uscita del Game & Watch di Zelda è prevista per il 12 novembre ad un prezzo che deve essere ancora annunciato da Nintendo.