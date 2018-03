Games With Gold: Assassin's Creed Syndicate e The Witness tra i giochi gratis di aprile

ha appena annunciato idel mese di aprile 2018. Gli abbonati apotranno scaricare senza alcun costo aggiuntivoper Xbox One.

Il primo sarà disponibile dall'1 al 30 aprile, mentre il titolo Ubisoft dal 16 aprile a 15 maggio. Gli utenti in possesso di una Xbox 360 potranno invece giocare a Cars 2: The Video Game (scaricabile dall'1 al 15 aprile) e a Dead Space 2 (dal 16 al 30 aprile). Entrambi potranno essere giocati anche su Xbox One grazie all'apprezzata funzione di retrocompatibilità. A margine dell'annuncio è stato pubblicato il trailer di presentazione che potete ammirare in apertura di notizia. Cosa ve ne pare delle proposte per il mese di aprile? Quali di questi giochi scaricherete?

Vi ricordiamo che avete tempo fino al 31 marzo per scaricare Trials of the Blood Dragon e Quantum Conundrum, titoli facenti parte della lineup del mese di marzo.