Game with Gold, giochi gratis di marzo: la line-up svelata da un leak

A poche ore dall'annuncio ufficiale dei giochi gratis con PlayStation Plus a marzo 2022, arriva un leak relativo alla line-up di titoli omaggio proposta con il programma Games With Gold.

Stando all'ormai noto insider videoludico "Bilibili-kun", che più volte ha correttamente anticipato l'elenco di giochi gratis in arrivo mensilmente su hardware Sony e Microsoft, ha infatti condiviso con il pubblico una lista. Stando a quanto riferito dall'utente, a marzo 2022 gli abbonati al servizio del colosso di Redmond potranno avventurarsi senza costi aggiuntivi all'interno di quattro produzioni: The Flame and the Flood, Street Power Soccer, Sacred 2: Fallen Angel e Spongebob's Truth or Square.



Di seguito, vi riportiamo il calendario dettagliato pubblicato dall'insider:

The Flame and the Flood : potrà essere riscattata tra 1 e 31 marzo 2022;

: potrà essere riscattata tra 1 e 31 marzo 2022; Street Power Soccer : potrà essere riscattato tra 16 marzo e 15 aprile 2022;

: potrà essere riscattato tra 16 marzo e 15 aprile 2022; Sacred 2: Fallen Angel : potrà essere riscattato tra 1 e 15 marzo 2022;

: potrà essere riscattato tra 1 e 15 marzo 2022; SpongeBob's Truth or Square: potrà essere riscattato tra 16 e 31 marzo 2022;

Dai campi di calcio di Street Power Soccer ai toni epici di Sacred 2: Fallen Angel , la proposta mensile del programma Microsoft appare molto diversificata. Al momento, ovviamente, ricordiamo che stiamo parlando di un semplice leak: per verificarne l'attendibilità sarà necessario attender l'annuncio ufficiale della nuova line-up di