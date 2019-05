Game with Gold giugno 2019: NHL 19 e Portal tra i nuovi giochi gratis

Larry "Major Nelson" Hryb ha appena svelato attraverso il suo blog i giochi gratuiti che gli abbonati ad Xbox Life Gold potranno aggiungere alla loro raccolta senza alcun costo aggiuntivo nel corso del mese di giugno 2019.

Anche stavolta, la line-up è equamente divisa tra Xbox One e Xbox 360, anche se grazie all'apprezzato programma di retrocompatibilità tutti e quattro i titoli potranno essere giocati anche sulle console ammiraglie di casa Microsoft. Tra i titoli per Xbox One figurano lo sportivo NHL 19, che potrà essere scaricato dall'1 al 30 giugno, e Rivals of Aether, disponibile invece dal 16 giugno al 15 luglio. Per Xbox 360 troviamo invece il seminale Portal: Still Alive, ottimizzato per Xbox One X e scaricabile dall'1 al 15 giugno, ed Earth Defense Force 2017, accessibile dal 16 al 30 giugno.

Cosa ve ne pare della line-up di giugno? Ne approfittiamo per segnalarvi che avete ancora poco tempo per riscattare i Games With Gold di maggio 2019 ancora disponibili. Marooners e Comic Jumper lasceranno la selezione il 31 maggio, mentre The Golf Club 2019 featuring PGA Tour l'abbandonerà definitivamente il prossimo 15 giugno.