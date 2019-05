Game Workers Unite indaga nei confronti di Quantic Dream, la compagnia risponde

L'organizzazione Game Workers Unite International ha annunciato di essere al lavoro con il Consiglio di Parigi per fare chiarezza sulla posizione di Quantic Dream riguardo i presunti atti di offese personali a carattere sessuale e molestie che sarebbero avvenute all'interno degli uffici della compagnia francese.

Game Workers Unite fa sapere di "essere a conoscenza di comportamenti poco etici a riguardo, riferiti da parte di persone che lavorano o hanno lavorato per Quantic Dream" e di essere alla ricerca di nuove testimonianze, i testimoni godranno di tutto il supporto psicologico e legale necessario per affrontare la situazione con serenità.

Quantic Dream ha pubblicato un messaggio su Twitter per respingere le accuse e chiarire la propria posizione riguardo questo tipo di comportamento, invitando tutti coloro che abbiano subito comportamenti inappropriati a segnalare subito la situazione ai propri responsabili: "Quantic Dream is a studio where everyone regardless of nationality, race, genre, sexual orientation or belief can express themselves freely. And this is why we have such a high average seniority (8+ years), and a very diverse team reflecting these values."

All'inizio del 2018 alcuni dipendenti ed ex dipendenti avevano parlato di un ambiente di lavoro tossico ma i due fondatori dello studio (Guillaume de Fondaumiere e David Cage) hanno negato categoricamente queste affermazioni, dichiarando di voler procedere legalmente per salvaguardare il proprio onore personale e professionale.