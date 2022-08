Gamescom 2022 con Everyeye: saremo in diretta da Colonia tutti i giorni dalle 17:00!

Dopo due anni di pandemia la Gamescom torna con un evento dal vivo e la redazione di Everyeye non poteva non rispondere: "presente"! La nostra ciurma si sta preparando alla partenza per Colonia, e non vede l'ora di condividere con tutti voi le notizie e le impressioni sui giochi che saranno presenti alla più grande fiera europea.

La spedizione di Everyeye è composta da Giuseppe Arace, Alessandro Bruni, Gabriele Laurino e Giuseppe Carrabba, tutti ansiosi di toccare con mano i videogiochi in arrivo nel 2022 e oltre, e soprattutto di condividere le loro impressioni e scoperte con tutti voi. Per questo motivo, i nostri vi aspetteranno a partire dalle ore 17:00 di ogni giorno da martedì 23 a venerdì 26 agosto sul canale Twitch di Everyeye per commentare tutte le news della Gamescom, per discutere dei giochi provati tra gli stand della fiera e, ovviamente, per rispondere a tutte le vostre domande in live.

Siete dunque tutti invitati ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche, in questo modo non rischierete di perdervi nessun appuntamento. Vi ricordiamo che la nostra redazione seguirà in diretta anche i due eventi digitali della Gamescom, ossia l'Opening Night Live condotta da Geoff Keighley fissata per le ore 20:00 di martedì 23 agosto, e il Future Game Show at Gamescom, previsto invece alle 20:00 di mercoledì 24 agosto. Prendete nota e siateci!