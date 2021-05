GameCube: la crisi delle GPU fa tornare di moda le console trasformate in PC gaming

Nell'inevitabile prospettiva di un mercato che, nei prossimi mesi, continuerà ad essere interessato dalla crisi dei semiconduttori, le attività di chi decide di ripiegare su mini-PC con la scocca del GameCube sembrano essere tornate di moda, a giudicare dagli ultimi progetti portati avanti dai creatori di contenuti.

Tra gli appassionati di PC gaming che si stanno dilettando in questo genere di "makeover in salsa nintendiana" troviamo ad esempio ETA Prime. Lo youtuber, divenuto celebre per i suoi speciali sul retrogaming e per le video analisi sulle prestazioni videoludiche dei dispositivi tecnologici più disparati, ha infatti deciso di assemblare un PC utilizzando la scocca di un GameCube danneggiato e impossibile da riparare.

Parallelamente agli esperimenti di ETA Prime, anche altri appassionati stanno portando avanti iniziative analoghe, mostrandone con orgoglio i risultati sui social e su portali come Reddit. Il crescente interesse per questo genere di progetti da parte dei creatori di contenuti e della community, ovviamente, è dovuto alla scarsità di schede video e alla conseguente necessità di ripiegare su sistemi che possano essere assemblati con componenti reperibili adottando soluzioni hardware più discrete.

Come possiamo notare nel video in apertura d'articolo, le elevate prestazioni delle APU di ultima generazione consentono di creare dei PC gaming molto performanti e di dimensioni contenute, con vantaggi che spaziano dai consumi ridotti al prezzo relativamente abbordabile delle componenti (specie rispetto a quello ormai alle stelle delle GPU introvabili).