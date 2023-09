GameCube gigantesco: successo o fallimento? Tanti capolavori, ma...

Il Nintendo GameCube è oggi considerata una piattaforma di culto con numerosi estimatori in tutto il mondo, rimasti stregati dal suo design e dal parco titoli gigantesco dalla qualità media piuttosto elevata. Eppure spesso ci si riferisce alla console cubica come un hardware sottovalutato e che avrebbe meritato maggior fortuna.

Il GameCube fu un successo o un fallimento gigantesco? Il suo valore venne davvero sottostimato da critica e pubblico oppure ha ottenuto i giusti consensi? Partiamo dai dati oggettivi, relativi all'impatto che la console ha avuto sul mercato: a livello mondiale il GameCube ha venduto in totale 21.74 milioni di unità, un numero sulla carta non particolarmente esplosivo che diventa ancora più pesante se confrontato con i risultati della concorrenza.

Se da un lato è vero che la PlayStation 2 di casa Sony giocasse praticamente in un campionato tutto suo grazie alle sue incredibili 157 milioni di console piazzate sul mercato (dati che la rendono ancora adesso la console più venduta della storia), il cubetto di Nintendo venne superato (seppur di poco) anche dall'originale Xbox, che totalizzò oltre 24 milioni di piattaforme vendute. All'epoca il sistema Microsoft era una novità assoluta nell'industria videoludica e, di conseguenza, senza alcuna storia consolidata alle spalle, l'esatto opposto di Nintendo che sforna console e videogiochi già dalla prima metà degli anni '80. A peggiorare la situazione commerciale del GameCube ci pensa anche il confronto con il suo diretto predecessore, il Nintendo 64: il sistema a 64-bit della Grande N piazzò sul mercato 32.93 milioni di unità, un numero maggiormente consistente rispetto a quanto toccato anni dopo dal Cubo, eppure anche in quel caso considerato poco soddisfacente in quanto lontanissimo dai successi del NES (61.91 milioni di unità) e del Super Nintendo (49.10 milioni).

Se non fallimento in senso stretto, di sicuro il GameCube non è stato un successo capace di soddisfare le esigenze di Nintendo, che già veniva da un N64 rimasto schiacciato a livello commerciale dall'incredibile successo dell'originale PlayStation. E' anche partendo da questi risultati sottotono che la casa di Kyoto provò a rivoluzionare il concetto stesso di videogioco con Nintendo Wii, dando vita ad un nuovo modo di giocare ed allargandosi con grande convinzione verso un pubblico sempre più grande composto non solo da appassionati, ma anche da famiglie e giocatori casuali con progetti studiati ad-hoc per rendere la nuova piattaforma appetibile per il pubblico di massa. Wii venderà la bellezza di 101.63 milioni di unità, ridando così a Nintendo un ruolo di primissimo piano all'interno dell'industria videoludica.

Ma freddi numeri a parte, sarebbe ingiusto non riconoscere la grande qualità generale del parco titoli GameCube: le produzioni di punta Nintendo (e non solo) comparse sul cubetto ci rivelarono di elevatissima caratura e capaci così di lasciare un segno nel mondo videoludico. E' su questo sistema che videro la luce classici apprezzati in tutto il globo come Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda The Wind Waker, Metroid Prime, Super Smash Bros. Melee, F-Zero GX e Pikmin, giusto per citare alcuni dei nomi più illustri. A differenza dell'N64, inoltre, il GameCube ebbe un supporto più consistente dalle terze parti e, soprattutto, provò ad allargarsi ad un pubblico più maturo in maniera più decisa rispetto ai suoi predecessori: oltre ad un survival horror di culto come Eternal Darnkess, sul Cubo arrivò tutta la serie principale di Resident Evil e fu la console designata per l'esordio dell'immenso Resident Evil 4, ma anche lo stesso Metroid Prime per tematiche ed atmosfere aveva tutto il necessario per attirare l'attenzione di giocatori adulti.

Non si può dunque dire che Nintendo non abbia dato il suo massimo nel tentativo di rendere la console attraente per ogni fascia d'età, ma purtroppo in un mercato dominato da PS2 e con la grande novità rappresentata da Xbox, la piattaforma cubica faticò ad imporsi raccogliendo molto meno di ciò che seminò, e questo nonostante i tanti grandissimi giochi offerti dal GameCube nel corso del tempo. All'epoca forse si sarà rivelata un insuccesso a livello commerciale, ma con il passare degli anni verrà riscoperta da una fetta di pubblico sempre più grande fino a divenire un fenomeno di culto, soprattutto a livello collezionistico date le valutazioni solitamente elevate dei suoi titoli più simbolici.

E voi quali ricordi avete del GameCube? Ritenete che avrebbe meritato maggiori consensi alla sua epoca oppure non vi ha mai conquistato fino in fondo? Raccontateci della vostra esperienza!